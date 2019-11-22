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Пятница, 22.11.2019
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В составе Еврокомиссии не будет представителя Британии

В составе Еврокомиссии не будет представителя Британии
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Новый состав Еврокомиссии согласовали без представителя Великобритании.

Послы ЕС в пятницу одобрили документ, который позволит следующей Европейской комиссии начать работу в декабре без комиссара от Великобритании.

Об этом сообщает Politico.

"Послы Евросоюза согласовали документ, который дает возможность новой Еврокомиссии начать свою работу без представителя Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

Документ получил лишь несколько незначительных изменений. Один пункт, который был добавлен послами, заключался в том, что "мы подтверждаем, что, хотя предлагается 27, Европейская комиссия состоит из количества комиссаров, равного числу государств-членов".

Все страны ЕС, за исключением Великобритании, которая воздержалась, подписали текст. Теперь он будет включен в повестку дня встречи министров развития ЕС в понедельник в качестве так называемой точки А, то есть будет одобрен для дальнейшего обсуждения.

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Правовые группы ЕС работают над тем, чтобы найти решение, которое сделает новую Комиссию легитимной, даже если она не будет соблюдать правила, согласно которым должен быть комиссар от каждой страны.

Еврокомиссия установила крайний срок в полночь 22 ноября для того, чтобы британское правительство ответило на процедуру нарушения законодательства ЕС из-за отказа выдвинуть кандидатуру. Но до сих пор Лондон не ответил, и в Брюсселе уверены, что ответа не будет.

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ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Brexit.
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