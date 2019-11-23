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Языковеды призывают французов защитить свой язык от английского

Языковеды призывают французов защитить свой язык от английского
03:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Во Франции призывают к защите родного языка.

Языковеды Франции выражают обеспокоенность усилением англосаксонского влияния на французский язык.

Об этом говорится в заявлении Французской академии, основанной в 1635 году с целью защиты чистоты языка, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Французская академия никогда не относилась враждебно к введению и использованию иностранных терминов. Но сегодня она серьезно обеспокоена развитием «франгле», - отмечают интеллектуалы-лингвисты.

Речь идет о «франгле» (franglais) - варианте французского языка, в котором чрезмерно используются заимствования из английского.

В академии считают это нарушением так называемого закона Тубона от 1994 года, который определяет статус французского языка как основного в использовании в официальных правительственных документах, в общении государственных служащих, коммерческих договорах, маркировке товаров, деловом общении, официальных объявлениях и в некоторых других сферах.

Как отмечается, постоянные нарушения закона Тубона, связанные с использованием англосаксонских терминов, искажают и ухудшают французский язык.

Год французского языка начался в Украине

Ученые призывают государственную власть быть первой в соблюдении законодательства в языковой сфере: «Если не будет активной реакции, если общественность не оценит должным образом опасность, французский язык потеряет жизненность и популярность, которую мы любим».

Как известно, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ожидается, что в декабре 2019 года Венецианская комиссия по представлению мониторингового комитета ПАСЕ выскажет мнение относительно соответствия этого закона принципам демократии и верховенства права Совета Европы.

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Франция, Британия, Язык, Языковеды.
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