В Румынии проходит второй тур президентских выборов

Новости мира:По данным экзитполов действующий президент страны имеет все шансы переизбраться.

В Румынии в воскресенье, 24 ноября, проходит второй тур выборов президента страны. Основными соперниками являются действующий президент Клаус Йоганнис, который является представителем Национал-либеральной партии (НЛП), и бывший премьер Виорика Денчиле, которая представляет социал-демократов, сообщает Deutche Welle.

В первом туре Йоганнис одержал победу, набрав 36 процентов против 24 процентов Денчиле. Как отмечает агентство dpa, аналитики прогнозируют, что он победит и во втором туре.

Напомним, что Йоганнис известен своей проевропейской позицией. Его партия пришла к власти в стране в начале ноября, когда парламент объявил правительству социал-демократов во главе с Денчиле вотум недоверия. Ее правительству предъявляли некомпетентность, отсутствие государственных инвестиций и недостаточное использование имеющихся средств ЕС.

Новый румынский премьер Людовик Орбан надеется на переизбрание Йоганниса на второй срок, чтобы продолжить курс действующего президента на борьбу с коррупцией в Румынии.

Как сообщалось ранее, действующий президент Румынии Клаус Йоханнис выходит победителем первого тура президентских выборов, которые прошли в стране в воскресенье.