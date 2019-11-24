Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ
Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ
Уайлдер - Ортис 2: статистика ударов в чемпионском бою (Фото)
Уайлдер - Ортис 2: статистика ударов в чемпионском бою (Фото)
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября

ЕС начал использовать новый метод распределения беженцев

ЕС начал использовать новый метод распределения беженцев
12:09 Сегодня Телеграф

Новости мира:Странами первопроходцами стали Италия, Франция, Германия и Мальта.

Четыре страны ЕС начали использовать новый метод в распределении беженцев, которых спасли в Средиземном море. Об этом сообщает издание DW. 

По сообщению издания, метод опробуют на 213 беженцах из судна Ocean Viking, которых спасли волонтеры выловили в море. 

"На борту Ocean Viking находились 213 мигрантов, которых недавно спасли представители организации" Врачи без границ "и SOS Méditerranée в Средиземноморье. Всем мигрантам позволили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь они будут распределены между странами ЕС, которые согласились принять участие в соответствующем механизме ", - говорится в сообщении.

В Германии ожидают уменьшения количества беженцев

Так же, береговая охрана Италии сообщила о спасении 140 мигрантов, которые плыли на судне, перевернувшемся неподалеку от острова  Лампедуза. По словам мигрантов, которых удалось спасти, около двадцати человек пропали без вести. Сейчас ихними поисками занимаются европейские пограничные службы. 

Напомним, в сентябре Германия, Франция, Италия и Мальта договорились об временном механизме распределения беженцев, которых спасли в Средиземном море по пути в Европу. 

Позже Хорватия, Финляндия, Ирландия, Литва, Люксембург и Португалия также согласились принять участие в этом механизме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Беженцы, Средиземное море, Мальта, Распределение беженцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
03 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
Андрей Данилко покинул шоу &quot;Х-фактор&quot; просто во время отбора
Андрей Данилко покинул шоу "Х-фактор" просто во время отбора
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь