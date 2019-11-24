ЕС начал использовать новый метод распределения беженцев

Новости мира:Странами первопроходцами стали Италия, Франция, Германия и Мальта.

Четыре страны ЕС начали использовать новый метод в распределении беженцев, которых спасли в Средиземном море. Об этом сообщает издание DW.

По сообщению издания, метод опробуют на 213 беженцах из судна Ocean Viking, которых спасли волонтеры выловили в море.

"На борту Ocean Viking находились 213 мигрантов, которых недавно спасли представители организации" Врачи без границ "и SOS Méditerranée в Средиземноморье. Всем мигрантам позволили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь они будут распределены между странами ЕС, которые согласились принять участие в соответствующем механизме ", - говорится в сообщении.

Так же, береговая охрана Италии сообщила о спасении 140 мигрантов, которые плыли на судне, перевернувшемся неподалеку от острова Лампедуза. По словам мигрантов, которых удалось спасти, около двадцати человек пропали без вести. Сейчас ихними поисками занимаются европейские пограничные службы.

Напомним, в сентябре Германия, Франция, Италия и Мальта договорились об временном механизме распределения беженцев, которых спасли в Средиземном море по пути в Европу.

Позже Хорватия, Финляндия, Ирландия, Литва, Люксембург и Португалия также согласились принять участие в этом механизме.