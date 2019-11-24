Испанские полицейские перехватили подлодку: на борту обнаружили 2 тонны кокаина

В Испании правоохранители перехватили, следовавшую из Колумбии подводную лодку с 2 тоннами кокаина, сообщает El Pais со ссылкой на источники.
Субмарину удалось перехватить на побережье региона Галисия. Задержаны два члена экипажа — граждане Эквадора.
По словам собеседником издания, подлодку изготовили в Гайане и она эксплуатировалось годами.
Галисия исторически является излюбленным местом для наркоторговцев: как местных, так и южноамериканских. Ее извилистое побережье хорошо подходит для выгрузки наркотиков с моря.