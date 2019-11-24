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Bellingcat нашел 8 сотрудников ГРУ, причастных к отравлению "Новичком"

Bellingcat нашел 8 сотрудников ГРУ, причастных к отравлению "Новичком"
23:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Bellingcat иThe Insider нашли 8 сотрудников ГРУ, которые причастны к отравлению "Новичоком" Емельяна Гебрева.

Восемь офицеров ГРУ России могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью яда «Новичок» в апреле 2015 года.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, пишет “Медуза”.

По данным участников расследования, во время двух предполагаемых отравлений бизнесмена в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев («Сергей Федотов» — здесь и далее в кавычках указаны оперативные имена сотрудников). Этот же человек, как сообщалось ранее, мог участвовать в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери в 2018 году.

Кроме Сергеева в подготовке к отравлению участвовали Сергей Лютенко («Сергей Павлов») и Петр Борисов («Георгий Горшков»). Они были в Болгарии с 15 по 22 февраля 2015 года. Затем их сменили Иван Терентьев («Иван Лебедев»), Николай Ежов («Николай Кононихин») и Алексей Калинин («Алексей Никитин»), находившиеся в стране с 26 февраля по 8 марта. С 6 по 11 марта в Болгарии был Владимир Моисеев («Владимир Попов»), которого журналисты-расследователи считают причастным к попытке переворота в Черногории.

На фото: Данил Капралов (слева вверху), Николай Ежов (слева внизу) и Денис Сергеев (справа)

В момент отравления Гебрева в апреле в Болгарии находились Сергеев, Лютенко и Борисов. Кроме того, Сергеев и еще один сотрудник ГРУ Данил Капралов («Данил Степанов») прилетали в страну в мае, когда, предположительно, произошла вторая попытка отравления Гебрева.

Участники расследования смогли установить реальные имена офицеров ГРУ с помощью данных их заграничных паспортов, а также сравнивая фотографии в российских базах данных со снимками, которые те делали, подавая документы на шенгенскую визу.

Что стало причиной отравления Емельяна Гебрева, неизвестно. Сам предприниматель говорил, что поставлял оружие в Грузию во время войны 2008 года. При этом он утверждает, что не занимался поставками оружия на Украину в 2014 году (ранее утверждалось обратное). По одной из версий, он мог стать жертвой внутренней борьбы олигархов за власть в Болгарии, на которых Россия оказывала влияние в 2014-2015 годах.

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Новичок, Гру, Bellingcat, Емельян Гебрев.
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