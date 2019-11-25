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В Брюсселе прошла манифестации против насилия над женщинами

В Брюсселе прошла манифестации против насилия над женщинами
04:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Брюсселе состоялась акция протеста против насилия над женщинами.

Накануне отмечаемого 25 ноября Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Брюсселе в воскресенье в манифестации, по данным полиции, приняли участие около 10 тыс. человек.

Марш организован гражданской платформой Mirabal, объединяющей около сотни общественных организаций.

Манифестанты требуют конкретизации применения в стране Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Бельгия ратифицировала документ в 2016 году, но общественные организации считают, что его влияние в стране незначительно.

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По ходу движения колонны участники объявляли имена погибших от насилия женщин. Манифестанты выставили на мостовой пары женской обуви, выкрашенной в цвет крови в знак памяти по убитым женщинам.

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Протест, Брюссель, Mirabal.
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