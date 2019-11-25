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На встрече лидеров стран НАТО обсудят единый подход к российской угрозе

На встрече лидеров стран НАТО обсудят единый подход к российской угрозе
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Лидеры стран НАТО обсудят единый подход к деятельности России.

Лидеры государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) 3-4 декабря на встрече в Лондоне обсудят единый подход Альянса относительно дестабилизирующей деятельности России.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Брюсселе.

"Мы согласны, что НАТО является единственным гарантом европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир. Они посылают четкий сигнал обязательства НАТО перед Балтийским регионом в связи с наращиванием российского присутствия и тенденцией дестабилизирующих действий. Мы обсудим наше единство, единый подход в отношении России на встрече лидеров НАТО в Лондоне на следующей неделе", - заявил Столтенберг.

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Напомним, Болгария не согласится на размещение военно-морской базы НАТО на своей территории.

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Все по теме:

НАТО, Россия, Латвия, Йенс Столтенберг, Эгилс Левитс.
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