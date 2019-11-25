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"Тема закрыта": избирательная система в Грузии не изменится

"Тема закрыта": избирательная система в Грузии не изменится
17:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Грузии отказались реформировать избирательную систему, несмотря на протесты.

Грузинская правящая партия "Грузинская мечта" заявляет, что выборы в парламент 2020 года пройдут по смешанной избирательной системе.

Об этом заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает Новости-Грузия.

"Тема закрыта, в 2020 году (в Грузии — ред.) будет сохранена смешанная избирательная система", - сказал он.

Каладзе подчеркнул, что у бывшей правящей партии "Единое национальное движение" "нет морального права предъявлять политические обвинения" правящей партии, так как они не поддержали изменения в конституцию в 2017 году, и сами никогда не ставили вопрос об отмене мажоритарной системы.

Оппозиция начала вешать замки на офисы мажоритарных депутатов "Грузинской мечты"

Кроме того, в партии указывают на то, что у них "нет ресурса" для мобилизации 113 голосов, необходимых для утверждения новых изменений в конституцию, касающихся реформы избирательной системы.

Как сообщалось, волна протеста не прекращается в Грузии с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил законопроект о реформе избирательной системы, которую обещала провести правящая партия. В основном, инициативу не поддержали мажоритарные депутаты. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. 25 ноября планируется крупная акция оппозиции в центре Тбилиси.

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Грузия, Протесты.
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