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"Худшее впереди": Первый министр Шотландии обещает референдум о независимости

"Худшее впереди": Первый министр Шотландии обещает референдум о независимости
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Первый министр Шотландии намерена провести референдум о независимости от Великобритании.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала новый референдум о независимости Шотландии, а новое голосование по Brexit, по ее мнению, приведет страну к упадку.

"Настало время брать будущее Шотландии в руки Шотландии", - заявила Стерджен в среду на мероприятии "Остановить Brexit" в шотландском городе Глазго в преддверии внеочередных британских выборов.

Первый министр отметила, что в случае, если Шотландия останется в составе Великобритании, она столкнется с сокращением бюджета, а также с "захватом власти шотландского парламента, вынужденной бедностью детей, катастрофическим соглашением по Brexit, которое приведет к кризису рабочих мест, ухудшению уровня жизни и ущемлению прав рабочих".

Стерджен осудила основные партии Великобритании за то, что они держат страну в состоянии "постоянного хаоса".

Также, по ее мнению, при таком премьере страны, как Борис Джонсон, "худшее впереди". Она охарактеризовала Джонсона как "опасного и непригодного для должности (премьера Британии - Ред.)".

По данным СМИ, Стерджен добивается проведения референдума о независимости Шотландии в 2020 году.

Между тем, по итогам референдума о независимости Шотландии, проведенного в 2014 году, 55% проголосовали за то, чтобы она осталась в составе Великобритании.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате теперь Brexit запланирован на 31 января.

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Великобритания, Шотландия, Никола Стерджен, Brexit.
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