Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)

Новости мира:Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель споткнулась и упала, поднимаюсь на сцену.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail, обнародовав видео конфузной ситуации на своем Youtube-канале.

Отмечается, что все произошло во время Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Выходя на сцену, канцлер споткнулась на ступеньке.

"Я не заметила ступенек, но в следующий раз я обязательно воспользуюсь ими", - пошутила Меркель.

Далее Меркель произнесла речь, в которой обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат, заявив о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.