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Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)

Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
18:30 Сегодня Телеграф

Новости мира:Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель споткнулась и упала, поднимаюсь на сцену.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail, обнародовав видео конфузной ситуации на своем Youtube-канале.

Отмечается, что все произошло во время Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Выходя на сцену, канцлер споткнулась на ступеньке. 

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"Я не заметила ступенек, но в следующий раз я обязательно воспользуюсь ими", - пошутила Меркель.

Далее Меркель произнесла речь, в которой обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат, заявив о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

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Германия, Ангела Меркель, ФРГ.
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