Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель споткнулась и упала, поднимаюсь на сцену.
Об этом сообщает таблоид Daily Mail, обнародовав видео конфузной ситуации на своем Youtube-канале.
Отмечается, что все произошло во время Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Выходя на сцену, канцлер споткнулась на ступеньке.
"Я не заметила ступенек, но в следующий раз я обязательно воспользуюсь ими", - пошутила Меркель.
Далее Меркель произнесла речь, в которой обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат, заявив о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.