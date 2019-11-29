ЕК: Сомнения в необходимости вакцинации ставят под угрозу общественное здоровье по всей Европе

Новости мира:Недоверие к вакцинации назвали главной угрозой для здоровья европейцев.

Главным вызовом, с которым сталкивается система здравоохранения в ЕС, являются сомнения европейцев в необходимости и целесообразности вакцинации.

Об этом говорится в докладе, посвященном состоянию здравоохранения в странах ЕС, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

"Сомнения относительно вакцинации являются главной угрозой для общественного здоровья по всей Европе. Эту угрозу можно преодолеть путем улучшения осведомленности относительно здравоохранения, противодействия дезинформации и активному привлечению к этой работе медицинских сотрудников", - говорится в документе.

Еще одной важной проблемой в сфере здравоохранения названа неспособность наиболее уязвимых пациентов пользоваться преимуществами мобильной медицины и других цифровых средств - из-за отсутствия доступа к необходимым электронным ресурсам.

Согласно докладу, в тройку самых насущных проблем также входит разница в доступности медицинских услуг в разных странах ЕС.