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Пятница, 29.11.2019
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Глава Минобороны Британии: Россия шаг за шагом испытывает нашу решимость

Глава Минобороны Британии: Россия шаг за шагом испытывает нашу решимость
05:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Министр обороны Британии говорит, что РФ испытывает решимость НАТО используя Украину.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет угрозу для НАТО, поэтому ей нужно противостоять ужесточением международного сотрудничества.

Об этом Уоллес заявил во время предвыборных дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), передает УНН.

"Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром испытывает нашу решимость. Частично она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны", — сказал министр.

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"Есть угроза, а единственный способ устранить эту угрозу — через международное сотрудничество, НАТО, Five Eyes (FVEY, взаимодействие спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США — ред), там, где это подходит — вместе с ЕС, где это подходит — ситуативно, мы должны вместе принять это под контроль, дать решительный отпор России", — сказал Уоллес.

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Украина, Великобритания, НАТО, Россия, Бен Уоллес.
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