Цена Brexit: Джонсон готов оставить пост премьера Великобритании

Новости мира:Борис Джонсон заявил, что выход страны из состава ЕС куда важнее его кресла премьера.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов пожертвовать своим постом, если такой будет цена за Brexit.

Об этом он сказал в эфире радио LBC, сообщает Daily Mail.

"Сегодня Борис Джонсон сказал, что готов пожертвовать своим премьерством, если это будет цена Brexit. Он заявил, что выход Великобритании из ЕС важнее, чем его (Джонсона — ред.) пребывание на Даунинг-стрит", - говорится в публикации.

Британский премьер также заявил: он может "гарантировать", что страна выйдет из Евросоюза "не позднее" 31 января, если Консервативная партия получит большинство на всеобщих выборах.

"Мы выйдем из ЕС, как только сможем, но не позднее 31 января... Если мы сможем получить рабочее большинство, то Brexit состоится не позднее 31 января", — заявил Джонсон.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря, а выход страны из ЕС был отсрочено до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон пообещал внести соглашение о Brexit в парламент до 25 декабря.