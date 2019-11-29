Во дворце Топкапы в Стамбуле запустили украиноязычный аудиогид (Фото)

Новости мира:Первый заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар посетил дворец Топкапы в Стамбуле.

В музее-дворце Топкапы - одной из самых посещаемых достопримечательностей Стамбула, где когда-то жила супруга султана Роксолана, - появился аудиогид на украинском языке.

"Впечатления фантастические, помню, как мы здесь ходили с устным переводчиком, который показывал и рассказывал. Теперь это настолько удобно - ни от кого не зависишь, ходишь, сколько хочешь. Информация об этом историческом месте воспринимается очень легко. Думаю, для наших туристов это настоящий подарок, призываю пользоваться. Это замечательная инициатива, которую будем продолжать", - поделился впечатлениями от посещения дворца Топкапы первый заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Он также рассказал, что проект распространения аудиогидов на украинском языке поддерживает супруга Президента Украины Елена Зеленская, а сама идея принадлежит украинскому послу в Германии, который несколько лет внедрял перевод в туристических автобусах, затем инициативу подхватили по всему миру. Она направлена на граждан Украины.

"Правительство работает на то, чтобы граждане Украины чувствовали себя комфортно, находясь в туристических поездках. Сейчас украинцы уже могут слушать экскурсии на родном языке. Также работают такие инициативы в Польше, Австрии, начинаются в Литве, Мексике", - отметил Боднар, благодаря за поддержку проекта турецкую сторону и всех причастных к его реализации.

В свою очередь генеральный консул Украины в Турции Александр Гаман добавил, что дворец Топкапы стал второй объектом в Стамбуле, который "заговорил" на украинском. "Мы благодарны за поддержку нашей инициативы турецкой стороне и эффективное сотрудничество с Guide-UA. Перевод осуществляли самостоятельно - в Генконсульстве, Соня Сотник согласилась стать "голосом" Украины в этом дворце. Нас вдохновили положительные отзывы запуска украинского аудиогид в храме Святой Софии, теперь добавился дворец Топкапы. Останавливаться не собираемся, планируем расширять количество "украиноязычных" объектов в Стамбуле", - подчеркнул Гаман.

Как известно, дворец Топкапы построил в 1478 году султан Мехмет II. В течение почти 400 лет дворец был официальной резиденцией оттоманских султанов. Там хранится около 65 тысяч экспонатов времен Османской империи. В 1924 году Мустафа Кемаль Атетюрк превратил этот дворец в музей. В 1985-му дворец Топкапы стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.