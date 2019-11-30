В Гааге неизвестный устроил поножовщину

Новости мира:На центральной улице Гааги неизвестный устроил резню.

В Нидерландах по меньшей мере три человека получили ранения в результате поножовщины, которую учинил неизвестный в центре Гааги.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Нападение произошло на одной из центральных улиц города, на которой много магазинов - как раз в разгар "черной пятницы". Сейчас улица перекрыта.

В полиции рассказали, что по подозрению в нападении разыскивается мужчина 45-50 лет в черной одежде.

По предварительной информации, пострадавшие - несовершеннолетние. Об их состоянии пока не сообщается.