"Черная пятница": Активисты во Франции заблокировали Amazon, H&M и AppleStore

Новости мира:Во Франции люди блокируют работу Amazon, а также AppleStore и H&M, бастуя против "черной пятницы".

Французские экологические активисты блокируют работу заведений Amazon, а также AppleStore и H&M, выступая против "черной пятницы".

Об этом сообщает Le Monde.

"Десятки людей собрались 29 ноября перед штаб-квартирой Amazon в городке Клиши близ Парижа и устроили сидячий протест. Они считают, что за большие скидки люди в этот день покупают излишнее количество вещей, а это будет влиять на изменения климата. Также активисты блокировали работу магазина H&M в городе Руан, а в Бордо около 150 человек устроили сидячий протест возле Apple Store", - говорится в сообщении.

Активисты еще 28 ноября блокировали доступ к логистическому центру компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж. Тюками с соломой, старыми холодильниками, кухонными плитами и стиральными машинами они перекрыли въезд десяткам грузовиков на площадку площадью 150 тыс. квадратных метров. Восьмерых участников протеста задержала полиция.

Как известно, "черная пятница" - день активных распродаж, знаменующий начало сезона рождественских скидок.