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Землетрясение в Албании: спасатели прекратили поисковые работы

Землетрясение в Албании: спасатели прекратили поисковые работы
13:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Албании экстренные службы завершили спасательную операцию после землетрясения.

Премьер-министр Албании Эди Рама в субботу, 30 ноября, объявил о завершении поисково-спасательной операции после мощного землетрясения в стране, унесшего жизни 50 человек.

Как сообщает AP, власти полагают, что под руинами больше нет тел погибших. По предварительным данным, серьезно повреждены более 1465 зданий в столице Тиране и около 900 в близлежащем Дурресе.

Около 2000 человек получили ранения. Одна женщина находится в коме. По меньшей мере 4000 человек остались без крова. Примерно 2500 человек из поврежденных домов поселены в гостиницах. Других доставили в соседнее Косово и восточные районы Албании.

Одно из поврежденных зданий снесли. Ожидается снесение еще 12.

Землетрясение в Албании: количество жертв растет

Власти Албании предлагают на законодательном уровне закрепить наказание за нарушение строительных норм в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Этот фактор, а также коррупцию в растущей строительной отрасли Албании называют причинами серьезных последствий землетрясения.

Пострадавшим и семьям погибших обещают выплатить по $9 тыс. Землетрясение магнитудой 6,4 всколыхнуло Албанию во вторник, 26 ноября.

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Жертвы, Албания, Спасательная операция, Землетрясение в Албании, Землятрясение.
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