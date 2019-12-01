Убийство журналистки: мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии

Новости мира:Йоргена Фенека обвинили в соучастии в убийстве журналистки.

Мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека обвиняют в соучастии в убийстве журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галисии в 2017 году.

Об этом сообщает ВВС.

Фенек не признает свою вину по этому обвинению и еще четырем другим, включая членство в преступной организации.

Отмечается, что родственники убитой журналистки присутствовали на суде в Валлетте, столице Мальты.

Напоминаем, бывший глава аппарата мальтийского правительства был арестован и допрошен в среду в рамках расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.