Неожиданная находка: под мостом в Лондоне обнаружили труп кита (Фото)

Тело кита из семейства малых полосатиков обнаружили на берегу реки Темзы под мостом Бэттерси в Лондоне.
Об этом информирует Daily Mail.
"Под мостом Бэттерси в Лондоне было найдено тело малого кита-полосатика — это третий подобный случай на пляжах реки Темза в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.
'Minke whale' found dead under Battersea Bridge https://t.co/ruJY2VYUd8 pic.twitter.com/52ZLtQpBPE
— World News (@Worldnews_Media) November 30, 2019
Тело млекопитающего обнаружено патрульным катером Портовой администрации Лондона (PLA).
Кит был длиной восемь метров.