В центре Турина нашли бомбу времен Второй мировой: людей эвакуировали

Новости мира:В Турине обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны.

Более 10 тысяч человек 1 декабря эвакуировали из центральной части Турина в связи с обезвреживанием авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает BBC.

"Более 10 000 человек эвакуировали из города Турина в воскресенье, пока эксперты работали над обезвреживанием авиабомбы времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Жителям города запретили заходить в "красную зону" в историческом районе Турина.

Еще 50 тысяч человек, которые живут дальше от места находки, должны были или заранее оставить свои дома, или остаться внутри помещений на время операции.

В британской бомбе, сброшенной на город 70 лет назад, было 65 кг динамита.

Военные патрулировали центральные районы Турина. Воздушное пространство над городом на время операции было закрыто.