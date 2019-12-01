В центре Турина нашли бомбу времен Второй мировой: людей эвакуировали

Более 10 тысяч человек 1 декабря эвакуировали из центральной части Турина в связи с обезвреживанием авиабомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает BBC.
"Более 10 000 человек эвакуировали из города Турина в воскресенье, пока эксперты работали над обезвреживанием авиабомбы времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Жителям города запретили заходить в "красную зону" в историческом районе Турина.
Еще 50 тысяч человек, которые живут дальше от места находки, должны были или заранее оставить свои дома, или остаться внутри помещений на время операции.
В британской бомбе, сброшенной на город 70 лет назад, было 65 кг динамита.
Военные патрулировали центральные районы Турина. Воздушное пространство над городом на время операции было закрыто.