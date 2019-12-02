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Эрдоган назвал дату запуска газопровода Турецкий поток

Эрдоган назвал дату запуска газопровода Турецкий поток
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Запуск российского газопровода Турецкий поток состоится 8 января 2020 года.

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле, сообщила в субботу газета Daily Sabah со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое заявление Эрдоган сделал на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

На прошлой неделе "Газпром" сообщал, что в настоящее время газом заполнены обе нитки "Турецкого потока", начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Венгрия хочет присоединиться к "Турецкому потоку"

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

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Газопровод, Россия, Транзит газа, TANAP, Турецкий поток.
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