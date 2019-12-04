Убийство гражданина Грузии в Германии: Меркель обещает поговорить с Путиным

Новости мира:Меркель не считает, что высылка из ФРГ российских дипломатов повлияет на ход саммита "нормандской четверки".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует обсудить высылку российских дипломатов из ФРГ с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе "нормандского саммита", по ее словам, она обсуждала этот вопрос с партнерами по НАТО.

"Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему. Мы приняли эти меры потому, что мы не наблюдали готовности России поддержать нас в расследовании этого убийства", - сказала канцлер в среду на пресс-конференции в Лондоне "на полях" саммита НАТО.

По ее словам, она обсуждала "дипломатический скандал" в ходе двухсторонних переговоров на саммите НАТО.

Меркель считает, что высылка из Германии российских дипломатов - это событие в двусторонних отношениях РФ и ФРГ, но оно, по ее мнению, не повлияет на ход саммита "нормандской четверки" по Украине.

"Я не думаю, что этот случай скажется на встрече в "нормандском формате", там речь пойдет об Украине и о том, как нам продвинуться вперед в минском процессе. Но в вопросах двусторонних отношений это, конечно, событие... Мы, к сожалению, не получили активной помощи от России в расследовании этого преступления", - сказала канцлер в среду на пресс-конференции в Лондоне "на полях" саммита НАТО.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Генпрокуратура ФРГ считает, что убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни. В среду стало известно о том, что МИД ФРГ объявило двух российских дипломатов в Германии персона нон грата из-за того, что Россия недостаточно содействовала властям ФРГ в расследовании преступления.