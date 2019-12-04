Еврокомиссар: Украине надо помочь построить рыночную экономику

Новости мира:Новый еврокомиссар по расширению считает, что санкции против РФ надо сохранить.

Евросоюз должен продолжать политику в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, но одновременно увеличить там свое присутствие, чтобы помочь укрепиться за счет устойчивого экономического развития.

Такое убеждение в среду во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам выразил новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели.

"Безусловно, мы должны продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и сохранять санкции против России, пока не достигнут никакой прогресс (в выполнении Минских соглашений). Но одновременно мы должны увеличить наше присутствие в этой стране и помочь ей построить рыночную экономику. Это касается многих стран региона. Без развития реальной экономики эти страны всегда будут уязвимы. Поэтому мы должны помочь им укрепиться, и путь к этому - обеспечение устойчивого экономического развития", - отметил Оливер Варгели.

Напомним, новый состав ЕК начал свою деятельность в день 10-й годовщины с момента подписания так называемой Лиссабонского соглашения ЕС, которое стало определяющим документом для реформирования и сохранения единства Европейского Союза