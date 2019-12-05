Во Франции возобновились протесты: последствия столкновений (Фото)

Новости мира:В городах Франции идут столкновения демонстрантов с полицией, в Париже задержаны 65 человек.

В Париже, Лионе, Бордо, Нанте и других городах Франции произошли столкновения между участниками забастовки, вышедшими в четверг на демонстрации, и сотрудниками полиции, сообщают французские СМИ.

Демонстранты зажигают дымовые шашки, а также бросают различные предметы в стражей порядка. В Лионе полицейские применили слезоточивый газ против участников акций.

В полиции Парижа объявили о задержании 65 человек.

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает право французов на забастовки, но, вместе с тем, твердо намерен реализовать реформу, "прислушиваясь" к демонстрантам.

"Президент спокоен, решительно настроен, а также с повышенным вниманием относится к соблюдению общественного порядка и недовольству, выражаемому французами", - сказали телеканалу "БФМ-ТВ" в резиденции французского лидера.

Кроме того, в Елисейском дворце сообщили, что на следующей неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступит с заявлением, в котором будут разъяснены положения пенсионной реформы.

В четверг во Франции проходит масштабная забастовка профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной, а также образовательной сферы. Французы вышли на улицы городов в знак протеста против запланированной правительством Франции пенсионной реформы. Реформа, в частности, призвана упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющие им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Из-за забастовки общественный транспорт во Франции практически прекратил работу. Только 10% высокоскоростных поездов продолжают движение. Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа одной из главных достопримечательностей страны - Эйфелевой башни.