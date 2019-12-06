Прошло 14 месяцев после выборов: в Боснии появился премьер

Новости мира:В Боснии назначили нового премьер-министра.

Парламент Боснии и Герцеговины назначил Зорана Тегельтию новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Почти через 14 месяцев после всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине наконец появился новый премьер-министр", - говорится в сообщении.

Парламент страны 28 голосами из 42 поддержал кандидатуру Зорана Тегельтия на пост главы правительства.

"Мы будем обязаны преданно работать, чтобы наверстать упущенное время. Мы должны разблокировать процессы в правительстве и парламенте, принять бюджет на следующий год и возобновить замороженные инвестиции", - заявил Тегельтия в парламенте, обозначив приоритеты своего правительства.

Тегельтия является членом правящего Альянса независимых социал-демократов боснийских сербов, он был выдвинут лидером партии Милорадом Додиком, который также является сербским членом президиума Боснии и Герцеговины.