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Масштабная забастовка во Франции: 800 тысяч человек вышли на улицы

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Масштабная забастовка во Франции: 800 тысяч человек вышли на улицы
09:33 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Во Франции 4 декабря началась общенациональная забастовка, которая продолжается до сих пор.

Во Франции более 800 тысяч человек приняли участие в протестных манифестациях против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Сотни тысяч людей вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже, где закрылись основные музеи и Эйфелева башня. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.

В Париже протестующие прошли от Восточного вокзала до площади Нации. Один из ведущих французских профсоюзов ВКТ насчитал 250 тысяч человек в столичной ходе. Данные полиции существенно ниже - 65 тысяч манифестантов. Как сообщалось, в столице полиции пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов из-за беспорядков, возникших вне основной акцией протеста.

Главной движущей силой забастовщиков традиционно стали транспортники, железнодорожное движение было практически парализовано в стране.

Работники железной дороги проголосовали за продолжение забастовки до пятницы, тогда как профсоюзы парижского оператора автобусов и метро RATP заявили, что их акция продлится до понедельника.

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На фоне масштабной протестной мобилизации президент Эмманюэль Макрон днем заявил о своем "спокойствие и решимости провести реформу" пенсионной системы. Ее окончательная "общая архитектура" будет объявлена на следующей неделе после завершения переговоров с профсоюзами, сообщил Макрон.

Официальный представитель правительства Сибет Ндиай отметила, что в этих переговорах еще "остается пространство для маневра" и уточнения реформы.

Напомним, в четверг, 5 декабря, во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство, выполняя предвыборное обещание президента Эммануэля Макрона.

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Париж, Франция, Забастовка, Протесты, Пенсионная реформа, Эммануэль Макрон, Забастовка во Франции.
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