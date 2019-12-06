Макаллистер: Украина будет основным приоритетом Европарламента

Новости мира:Дэвид Макаллистер: Украина останется главным приоритетом для Европейского парламента.

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер заверил, что Украина останется главным приоритетом Европейского парламента.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Украина останется главным приоритетом для Европейского парламента и Европейской комиссии, по крайней мере, на этот срок его существования", - сказал Макаллистер.

Он добавил, что "нет никакой другой страны за пределами Европейского Союза, с которой мы имели бы такое тесное сотрудничество".

По его словам, стабильная Украина в интересах Евросоюза.

"Что касается текущих переговоров, связанных с Соглашением об ассоциации, то чрезвычайно важно усовершенствование координации деятельности в направлении его выполнения и введения, и подъем его на новые более высокие уровни. Потому что политика Брюсселя сформулирована достаточно просто - приблизить Украину как можно ближе к Европейскому Союзу", - сказал Макаллистер.

Он добавил, что в Европарламенте готовы помогать правительству и парламенту Украины в этой работе.