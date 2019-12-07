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В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина

В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина
05:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция и таможенники Польши обнаружили рекордно огромную партию кокаина.

Работники полиции и таможенной службы Польши обнаружили крупнейшую за последние 30 лет партию кокаина — почти 2 тонны — стоимостью около 2 млрд злотых (более $500 миллионов).

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Это была попытка переправки крупнейшей партии за последние много лет, без сомнения – крупнейшей партии за последние по крайней мере 30 лет”, - сказал Моравецкий.

По его словам, в операции по разоблачению преступной группы были привлечены Центральное следственное бюро полиции и налоговая служба.

Начальник национальной полиции Польши Ярослав Шимчик уточнил, что выявлено 1850 кг кокаина, который был смешан с мелом в контейнере из Колумбии.

Лабораторию для очистки кокаина от примесей обнаружили в Великопольском воеводстве на западе страны. По словам руководителя польской полиции, это была самая современная лаборатория, которую приходилось видеть полицейским на территории страны.

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Польша, Наркотики, Полиция, Таможенники.
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