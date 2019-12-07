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Лагерь смерти: Польша хочет приобрести Маутхаузен у Австрии

Лагерь смерти: Польша хочет приобрести Маутхаузен у Австрии
16:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Польша хочет купить в Австрии территорию бывшего нацистского лагеря смерти

Премьер-министр Польши заявил в пятницу, что его правительство хочет купить в Австрии территории бывшего нацистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, где десятки тысяч поляков были убиты во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство АР.

Основанный в 1938 году в Австрии Маутхаузен-Гузен был первым лагерем смерти, который нацистская Германия построила в оккупированной Австрии. До освобождения лагеря союзными войсками в 1945 году около 335 тысяч человек содержались там в условиях, которые привели к массовой гибели людей.

Среди заключенных были критики нацизма, коммунисты, гомосексуалисты, польские интеллектуалы, испанцы и русские военнопленные.

Сегодня в районе бывшего лагеря смерти построены жилые здания и расположены офисы австрийских компаний. Правительство Польши говорит, что это не соответствует духу места, на котором они размещены.

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По словам Моравецкого, Варшава предложила купить участок в Австрии, чтобы сохранить память о жертвах нацистского режима.

"Мы не можем допустить, чтобы территории бывших лагерей смерти превратились в места, которые не стоят памяти", - заявил Матеуш Моравецкий.

С таким заявлением Моравецкий выступил в другом бывшем лагере смерти, Аушвице, куда накануне с первым визитом приехала немецкий канцлер Ангела Меркель.

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Польша, Австрия, Концлагерь, Маутхаузен.
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