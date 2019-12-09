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Понедельник, 09.12.2019
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Джонсон: Brexit незаменим - вы не можете двигаться вперед без него

Джонсон: Brexit незаменим - вы не можете двигаться вперед без него
00:18 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Борис Джонсон хочет провести "трансформационный" Brexit для Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его нервирует противоречивость опросов общественного мнения накануне выборов в четверг, 12 декабря, но он пообещал создать "трансформационный" Brexit, который позволит снизить иммиграцию. Об этом сообщает Reuters.

Выборы 12 декабря решат судьбу Brexit и пятой по величине экономики в мире, и это решающий выбор между консерваторами Джонсона и оппозиционной лейбористской партией под руководством социалистов.

"Brexit - это радикальное и самое глубокое изменение в управлении этой страной", - заявил Джонсон, добавив, что он выведет Великобританию из Евросоюза 31 января, если он выиграет большинство в парламенте на 650 мест.

Также он пообещал создать "трансформационный" Brexit, который позволит снизить уровень иммиграции в страну.

"Brexit незаменим - вы не можете двигаться вперед без Brexit", - добавил премьер.

Джонсон назвал досрочные выборы и Brexit одними из самых главных геополитических шагов Соединенного Королевства после Второй мировой войны.

Голосование состоится с самого утра, 12 декабря, в четверг. Сейчас Джонсону понадобится более 320 мест, чтобы он мог оставаться премьер-министром и ратифицировать соглашение о Brexit, которое он заключил с ЕС в октябре этого года.

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Великобритания, Борис Джонсон, Британия, Brexit.
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