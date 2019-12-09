Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Милованов прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ
Милованов прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ
Во всем мире прошла акция в поддержку бездомных
Во всем мире прошла акция в поддержку бездомных
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Рецепт дня: бисквитный шоколадный торт
Рецепт дня: бисквитный шоколадный торт

Выборы в парламент Британии: Канада помогает отбивать кибератаки

Выборы в парламент Британии: Канада помогает отбивать кибератаки
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Канада помогает Великобритании отбивать кибератаки перед выборами.

Канадские спецслужбы помогают британским коллегам противодействовать постороннему вмешательству в избирательный процесс.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на Эвана Короневского, спикера Центра безопасности коммуникаций.

Эта канадская спецслужба отвечает за радиоэлектронную разведку, защиту правительственных информационных и коммуникационных сетей, а также за криптографию.

“У центра прочные отношения с партнерами по альянсу Five Eyes, в том числе с нашими коллегами из Соединенного Королевства, работающими в сфере обороны и кибербезопасности”, - рассказал Короневский.

По его словам, спецслужбы Великобритании регулярно используют собранную Канадой информацию при принятии решений.

“Хотя мы не можем привести конкретных примеров обмена разведывательными данными, отметим, что важная информация, которая помогает защитить от кибернападений демократические процессы, регулярно передается и задействуется”, - отметил спикер.

В разведывательный альянс Five Eyes входят Канада, США, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

Напоминаем, внеочередные выборы в парламент Великобритании состоятся 12 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Британия, Кибератака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
04 Украина начала налаживать импорт картофеля с России
05 "Нормандский формат": Пристайко озвучил требования Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство в Лощиновке: в Одессе назначили повторную экспертизу
Убийство в Лощиновке: в Одессе назначили повторную экспертизу
Беспорядки в Гааге: полиция задержала 19 подростков
Беспорядки в Гааге: полиция задержала 19 подростков
Разумков надеется, что ГБР расследует дела Майдана до конца
Разумков надеется, что ГБР расследует дела Майдана до конца
Грецкие орехи гораздо более полезны, чем арахис, миндаль или фисташки (Фото)
Грецкие орехи гораздо более полезны, чем арахис, миндаль или фисташки (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь