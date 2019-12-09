Выборы в парламент Британии: Канада помогает отбивать кибератаки

Новости мира:Канада помогает Великобритании отбивать кибератаки перед выборами.

Канадские спецслужбы помогают британским коллегам противодействовать постороннему вмешательству в избирательный процесс.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на Эвана Короневского, спикера Центра безопасности коммуникаций.

Эта канадская спецслужба отвечает за радиоэлектронную разведку, защиту правительственных информационных и коммуникационных сетей, а также за криптографию.

“У центра прочные отношения с партнерами по альянсу Five Eyes, в том числе с нашими коллегами из Соединенного Королевства, работающими в сфере обороны и кибербезопасности”, - рассказал Короневский.

По его словам, спецслужбы Великобритании регулярно используют собранную Канадой информацию при принятии решений.

“Хотя мы не можем привести конкретных примеров обмена разведывательными данными, отметим, что важная информация, которая помогает защитить от кибернападений демократические процессы, регулярно передается и задействуется”, - отметил спикер.

В разведывательный альянс Five Eyes входят Канада, США, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

Напоминаем, внеочередные выборы в парламент Великобритании состоятся 12 декабря.