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Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом

Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом
06:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Йенс Столтенберг: Мы не делим мир на врагов и друзей.

Россия не является врагом НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

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НАТО, Россия, РФ, Йенс Столтенберг.
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