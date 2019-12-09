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Понедельник, 09.12.2019

Как выглядит самая дорогая в мире новогодняя елка (Видео)

В холле отеля Kempinski Bahia в испанском городе Марбелья поставили самую дорогую новогоднюю елку в мире. Игрушки на ней стоят почти 14 млн евро. Об этом сообщает Daily Mail. Елка украшена 500 игрушек ручной работы от самого дорогого дизайнера в мире Дебби Уингхем. Некоторые из них выполнены из материалов известных брендов: Bulgari, Cartier, Van Cleef &amp; Arpels и Chanel. При создании игрушек использованы драгоценные металлы и крупные камни, такие как сапфиры, овальные красные, черные и белые бриллианты. Самое дорогое украшение – яйцо эму, отделанное золотом и алмазной пылью, оно стоит 8,9 млн фунтов. Цена стеклянного шара с золотой купюрой, бриллиантом и цепочкой 24-каратного золота – 1,1 млн доллара. Даже обычные на первый взгляд снежинки и фигурки - покрыты алмазной пылью.
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Испания, Елка, Марбелья, Новогодняя ель.
07:38 Сегодня Телеграф
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