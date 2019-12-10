После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС

Новости мира:Сотрудничество между ЕС и НАТО было одной из ключевых тем во время Лондонского саммита Альянса, который состоялся на прошлой неделе.

Европейский Союз и НАТО сейчас имеют беспрецедентный уровень сотрудничества, и совместными действиями обеспечивают безопасность для граждан своих стран-членов. Об этом в понедельник в Брюсселе во время заявления для прессы по итогам встречи с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который проинформировал европейскую сторону об итогах юбилейного Лондонского саммита НАТО.

"Нам удалось поднять отношения между ЕС и НАТО на новый и беспрецедентный уровень, и наша общая ответственность продолжать укреплять такое сотрудничество... Лидеры НАТО в Лондоне решили в дальнейшем укреплять политическое измерение НАТО, что в полной мере касается ЕС. Мы должны обеспечить, чтобы НАТО и ЕС дополняли друг друга, но не соревновались друг с другом. Вызовы в сфере безопасности, которые существуют сегодня, слишком сложные для того, чтобы их могла самостоятельно решить какая-то отдельная страна. Ни НАТО, ни ЕС не имеют всех необходимых инструментов, чтобы предоставить людям безопасность, и только работая вместе, они могут достичь этой цели", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он отметил, что сотрудничество между ЕС и НАТО было одной из ключевых тем во время Лондонского саммита Альянса, который состоялся на прошлой неделе. Лидеры стран НАТО приветствовали совместные действия, которые Альянс выполнил вместе с Евросоюзом, в частности, в поиске общего ответа на миграционный кризис, в вопросах военной мобильности, совместной борьбы против гибридных и кибернетических угроз.

"Мы также работаем вместе, чтобы поддержать партнеров на Востоке и на Юге, включая Боснию и Герцеговину, Молдову и Тунис, а также в борьбе против терроризма. Я решительно поддерживаю усилия ЕС в сфере обороны, потому что, в правильном духе, это позволит иметь дополнительные возможности и распределить нагрузки, что усилит как Европейский Союз, так и НАТО", - отметил руководитель НАТО.

Он подчеркнул важность привлечения к европейским инициативам и программам союзников по НАТО, которые не являются членами ЕС. Это касается таких программ как PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество ЕС в оборонных исследованиях - ред.) и Европейский оборонный фонд. Силы и способности, которые появляются благодаря таким инициативам, также должны быть доступны для НАТО.

"Союзники, не являющиеся членами ЕС, такие, как США, Канада, Норвегия и Турция, вносят огромный вклад в европейскую безопасность. После Brexit 80 процентов оборонных расходов НАТО, вероятно, будет поступать от стран, не являющихся членами ЕС. Поэтому ЕС не может рассматриваться как замена для НАТО, когда речь идет о безопасности для Европы", - подчеркнул Столтенберг.

В свою очередь, Жозеп Боррель отметил, что НАТО на сегодня является самым мощным оборонным альянсом в мире, который является и будет оставаться общей почвой для европейской безопасности, основой коллективной обороны для многих стран-членов Европейского Союза.