На западе Турции пропала группа альпинистов

Новости мира:Спасатели уже девятый день ищут пропавших альпинистов, но пока безрезультатно.

На западе Турции в районе горы Уладаг, что в провинции Бурса, продолжается операция по спасению и поиску двух альпинистов, пропавших 9 дней назад.

О деталях операции сообщили в офисе губернатора провинции Бурса.

"В операции по поиску и спасению задействовано 40 спасателей и вертолет. Поиск продолжается на земле и с воздуха. Были найдены части снаряжения двух альпинистов, пропавших в горах 9 дней назад", - сообщили местные власти.

В горах пропали двое мужчин, граждане Турции - в возрасте 31 и 37 лет. Сейчас причиной исчезновения альпинистов считается ухудшение погодных условий, является типичным для этого времени года в этой местности.

Гора Уладаг - популярное место для занятий альпинизмом. В зимний сезон сюда приезжают альпинисты со всего мира. 26 лет назад в этой местности в снежную ловушку попали 18 альпинистов, которые роя в снегу пещеры и прячась в них, продержались 3 дня в ожидании спасения.