Ждет Brexit: президент ЕП поздравил Джонсона с победой на выборах

Новости мира:Президент Европарламента надеется, что после выборов Британия сможет ратифицировать Brexit.

Президент Европарламента Дэвид Сассоли поздравил премьер-министра Великобритании с результатами выборов, которые состоялись вчера, и выразил надежду, что они откроют путь к согласованию соглашения с ЕС по Brexit.

Соответствующее заявление Дэвида Сассоли обнародовано на сайте Европейского Парламента.

"Я поздравляю Бориса Джонсона с успехом во время вчерашнего голосования. Сейчас мы ожидаем, что новый парламент Великобритании быстро примет соглашение с ЕС, что позволит провести упорядоченный Brexit до 31 января 2020 года. Как только оно будет принято стороной Великобритании, Европейский Парламент будет готов провести голосование (по соглашению) в январе", - говорится в заявлении.

Дэвид Сассоли заметил также, что европейская сторона будет сохранять бдительность в контексте имплементации договоренностей, особенно в том, что касается обеспечения прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британцев, проживающих в других странах ЕС.

"Европейский парламент надеется на очень близкие будущие отношения между ЕС и Великобританией, и будет продолжать действовать ответственно на этапе переговорной фазы, с уважением к основополагающим ценностям и принципам нашего Союза, и твердо отстаивая интересы европейских граждан и государств", - подчеркнул Президент Европарламента.