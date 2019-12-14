Грядет референдум: Шотландцы отказываются от выхода с ЕС

Новости мира:Шотландия потребует нового референдума о независимости, чтобы остаться в ЕС.

По мнению главы правительства Шотландии Николы Стерджен, результаты парламентских выборов свидетельствуют о том, что шотландцы получили право провести новый референдум о независимости от Британии.

Об этом сообщает Mirror.

"Никола Стерджен объявила, что SNP (Шотландская национальная партия - ред.) подаст официальную заявку на проведение нового референдума о независимости Шотландии на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По результатам выборов SNP получает 48 из 59 мест в региональном парламенте Шотландии.

Как отмечает Стерджен, выборы показали значительную поддержку идеи сохранения Шотландии в составе ЕС, а также наличие предпосылок для нового референдума о ее независимости.

"Теперь очевидно, что подавляющее большинство людей в Шотландии хочет остаться в Евросоюзе. Мы можем занять свое место как равноправный партнер с нашими ближайшими друзьями в Великобритании и всей Европе". - заявила Стерджен.

Как сообщалось, Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном победила на внеочередных выборах и получила убедительное большинство в Палате общин.