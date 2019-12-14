В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов (Фото)

Новости мира:Сотни активистов устроили акцию протеста в торговом центре, который располагается в здании аэропорта.

В торговом центре, расположенном в аэропорту "Схипхол", во время климатических протестов задержали митингующих. Об этом сообщает NOS.

"Несколько сотен людей с Greenpeace и Extinction Rebellion сегодня провели акцию протеста в торговом центре. Днем правоохранители задержали участников акции. Количество задержанных неизвестна ", - говорится в сообщении.

Десятки активистов отказались покинуть здание торгового центра, и их задержали.

Отмечается, что впоследствии было дано разрешение на проведение акции на улице.

Напомним, Канадский оператор гидропланов Harbour Air объявил об успешном испытании первого частного электросамолёта.