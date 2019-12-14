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Климатический саммит в Мадриде завершился скандалом

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Климатический саммит в Мадриде завершился скандалом
22:42 Сегодня Телеграф Украинские новости

Новости мира:Участники конференции ООН по климату не смогли прийти к согласию.

Участники 25-й Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата (COP25) в Мадриде всю ночь пытались согласовать итоговые документы мероприятия. Заключительное пленарное заседание, которое сначала должно было завершиться в пятницу, было продлено до субботы, 14 декабря. Об этом сообщает DW.

Исполнительный директор международной экологической организации Greenpeace Дженнифер Морган раскритиковала подготовленные проекты соглашений, назвав их “абсолютно неприемлемыми”, а также “ложью в отношении людей по всему миру”. 

По ее словам, Чили — страна, которая в этом году председательствует на форуме, — призвана была стать на защиту Парижского соглашения “и не допустить, чтобы из-за цинизма и жадности” она была подорвана. Вместо этого представители страны прислушались к аргументам тех, кто способствует загрязнению окружающей среды, уверена Морган.

Основной вопрос, который обсуждается представителями 196 стран в испанской столице, — как поддержать менее обеспеченные страны финансово, чтобы смягчить ущерб от изменений климата и действующих правил, касающихся квот на выбросы парниковых газов. Участники конференции, в частности, придерживаются разных взглядов относительно того, должны ли более амбициозные климатические цели к 2030 году быть обозначены уже в этом году. Согласно Парижского соглашения, их необходимо сформулировать только в следующем.

Основная цель, обозначенная в Парижском соглашении, — сократить выбросы в атмосферу СО2, что является причиной повышения температуры воздуха на два градуса Цельсия и глобальных изменений климата. Страны договорились приложить усилия для снижения этого показателя до 1,5 градуса. Эксперты ранее отмечали, что на саммите в Мадриде вряд ли будут намечены более амбициозные цели. Это связано с тем, что на данном этапе лишь небольшое число стран, прежде всего государства Азии и Африки, пообещали делать больше для защиты климата.

Другие же государства, такие, например, как Бразилия, не считают защиту климата своей приоритетной целью. В начале ноября президент США Дональд Трамп окончательно отказался выполнять условия Парижского соглашения.

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Конференция по климату в Мадриде посетили делегации более 190 стран, в том числе около 15 премьер-министров государств ЕС, а также президенты Аргентины Маурисио Макри и Эквадора Ленин Морено. Президент Чили на саммит приехать не смог.

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Испания, Экология, ООН, Мадрид, Климат.
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