В Польше неизвестные убили украинца, который приехал на заработки

Новости мира:В Польше найдено тело украинца с несколькими ножевыми ранениями.

В польском городе Лодзь зарезали 24-летнего украинца, который приехал на заработки. Об этом говорится в сюжете ТСН. Как отмечается, молодой человек снимал квартиру с 42-летним соотечественником.

По словам соседей, сначала слышали шум, а потом крик женщины - девушки жертвы. Именно она и вызвала полицию. На кухне правоохранители нашли тело с несколькими ножевыми ранениями.

Сейчас польская полиция рассказывает только, что мужчины якобы вечером изрядно выпили и поссорились. Других подробностей правоохранители не называют - ни имен, ни из какого города родом мужчины. В то же время уверяют, что убийцу арестовали и допрашивают свидетелей.

Напомним, ранее в Польше в городе Доброслав нашли тела двух украинцев. Жертвами были граждане Украины, которые работали в школе. По делу уже задержали подозреваемого, им тоже оказался украинец.