Штормовой ветер во Франции: двое погибших

Новости мира:В результате сильного ветра во Франции погибли два человека.

Из-за штормового ветра во Франции погибли не менее двух человек, десятки тысяч домов остались без электроснабжения.

Об этом сообщает DW.

«Около 40 тысяч французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. Затронуты регионы Новая Аквитания, Нормандия и Окситания… В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, от последствий непогоды погибли не менее двух человек в Новой Аквитании. Еще пятеро пострадали от деревьев, упавших на автомобили. В департаменте Ланды эвакуированы около 600 человек.

Кроме того, оползни и наводнения отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах в департаменте Атлантические Пиренеи. По данным метеорологов, в некоторых районах уровень воды в реках поднимается на 30 см в час.

Над ликвидацией последствий стихии работают около 2000 специалистов. По последним данным, электроснабжение удалось восстановить в 15 тыс. пострадавших домохозяйств.