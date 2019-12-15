Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Вселенский патриарх посетит Украину
Вселенский патриарх посетит Украину
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
Динамо победило Десну и вернулось на второе место
"Он у меня не публичный": Юлия Панкова рассказала, почему скрывает своего мужа (Видео)
Ведущая "Ревизора" объяснила, почему скрывает мужа

В итальянском городе нашли бомбу: более 50 тысяч человек эвакуированы

В итальянском городе нашли бомбу: более 50 тысяч человек эвакуированы
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Италии из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы более 50 тысяч человек.

В городе Бриндизи, Италия, местная власть эвакуировала 54 тысячи жителей на время операции по обезвреживанию обнаруженной в ноябре британской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание La Reppublica.

"Бомбу обезвредили: Бриндизи — в безопасности. Операция обезвреживания взрывного устройства была завершена без проблем", - говорится в сообщении.

Бомбу обнаружили 2 ноября во время работ по расширению местного кинотеатра. В рамках операции ее обезвреживания была проведена самая масштабная эвакуация городского населения в истории Италии. К операции привлекли тысячи людей полицейских, спасателей и военных. Жители города должны были покинуть его пределы до 8 часов утра 15 декабря. После этого в Бриндизи сбыл приостановлено движение железнодорожного и авиатранспорта.

Против популизма и Сальвини: десятки тысяч "сардин" вышли на улицы Рима (Фото)

Незадолго до полудня стало известно, что саперам удалось обезвредить бомбу, содержавшую 40 килограммов взрывчатого вещества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Бомба, Эвакуация, Бриндизи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Витренко назвал причину подорожания газа
05 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прикрывал побратима: в нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
В нацгвардии назвали имя погибшего на Донбассе бойца
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Умерла Анна Карина - легенда французского кино
Умерла Анна Карина - легенда французского кино
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь