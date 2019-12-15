В итальянском городе нашли бомбу: более 50 тысяч человек эвакуированы

Новости мира:В Италии из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы более 50 тысяч человек.

В городе Бриндизи, Италия, местная власть эвакуировала 54 тысячи жителей на время операции по обезвреживанию обнаруженной в ноябре британской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание La Reppublica.

"Бомбу обезвредили: Бриндизи — в безопасности. Операция обезвреживания взрывного устройства была завершена без проблем", - говорится в сообщении.

Бомбу обнаружили 2 ноября во время работ по расширению местного кинотеатра. В рамках операции ее обезвреживания была проведена самая масштабная эвакуация городского населения в истории Италии. К операции привлекли тысячи людей полицейских, спасателей и военных. Жители города должны были покинуть его пределы до 8 часов утра 15 декабря. После этого в Бриндизи сбыл приостановлено движение железнодорожного и авиатранспорта.

Незадолго до полудня стало известно, что саперам удалось обезвредить бомбу, содержавшую 40 килограммов взрывчатого вещества.