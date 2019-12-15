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Курц: В январе в Австрии будет правительство

Курц: В январе в Австрии будет правительство
18:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Лидер консервативной партии Австрии рассчитывает заключить коалиционное соглашение до конца года.

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц уверен в заключении коалиционного соглашения с "Зелеными" в январе, более чем через три месяца после выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я хочу закончить (с формированием коалиции-ред.) до начала января", - сказал Курц таблоида Kronen Zeitung.

Другая газета Kurier, которая является частью той же медиа-группы, также цитирует Курца: "В январе будет правительство."

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По данным издания, окончательное коалиционное соглашение будет представлено общественности между 7 и 11 января, в то время как по информации Kronen, если все пойдет по плану, новое правительство будет приведено к присяге до середины января. Оба ссылались на Курца как на источник информации.

Переговоры по коалиционному соглашению будут прерваны только на три дня в течение Рождества.

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Народная партия в ноябре вступила в коалиционные переговоры с "зелеными". Бывший ее партнер по коалиции Австрийская партия свободы не вступала в коалиционные переговоры из-за неутешительных итогов выборов.

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Австрия, Себастьян Курц, Австрийская народная партия.
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