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Министр финансов Британии: Мы покинем ЕС через несколько недель

Министр финансов Британии: Мы покинем ЕС через несколько недель
22:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Правительство Британии намерено предоставить на рассмотрение парламента законопроект о Brexit до 25 декабря.

Британское правительство хочет еще до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза.

Об этом сегодня, 15 декабря, заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак, сообщает Deutsche Welle.

"По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над "Брекзитом", - подчеркнул он.

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"Мы покинем Евросоюз через несколько недель, к концу января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе (Лондона из ЕС - ред.) в парламент до Рождества", - добавил Сунак.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

Между тем бывший посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс высказал мнение, что у Лондона и Брюсселя впереди - жесткие переговоры о зоне свободной торговли.

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По оценкам Рождерса, премьер Джонсон просто "скажет европейцам: если вы предъявите слишком много условий к соглашению, я могу заключить сделку" с президентом США Дональдом Трампом.

"Не удивлюсь, если Джонсон отдаст приоритет переговорам с США. Он обожает театральные эффекты", - добавил Роджерс.

Британская газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщила, что после завершения "Брекзита" премьер-министр Джонсон может осуществить масштабные перестановки в правительстве и заменить до трети министров.

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Так, на смену министерству по вопросам выхода Великобритании из ЕС, возможно, придет новое ведомство - по проблеме границ и иммиграции.

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ЕС, Великобритания, Brexit, Риши Сунак.
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