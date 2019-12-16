Правительство Британии хочет до Рождества внести в парламент законопроект о Brexit

Новости мира:Британское правительство планирует до Рождества передать парламенту законопроект о Brexit.

Правительство Великобритании намерено внести в парламент законопроект о выходе страны из Евросоюза до 25 декабря.

Об этом сообщает DW.

"Британское правительство намерено до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сунак подчеркнул, что по итогам выборов консерваторы получили мандат, обязывающий завершить работу над Brexit.

"Мы оставим Евросоюз через несколько недель, до конца января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе в парламент до Рождества", - отметил депутат.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.

Напоминаем, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что после победы на выборах получит возможность осуществить Brexit без всяких "если", "но" и референдума. Переговоры по Brexit длились три года, в конце концов их продлили еще на год. Официальной датой выхода Великобритании из ЕС сейчас является 31 января 2020 года.