Грядут изменения: в Британии откроют новое министерство

Новости мира:Борис Джонсон хочет создать в Великобритании новое министерство.

В Британии создадут новое министерство для решений вопросов иммиграции и охраны границ королевства после проведения Brexit.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон 15 декабря, передает газета The Sunday Times.

Отмечается, что это министерство будет заниматься проблемами безопасности Британии и обеспечивать работу новой визовой системы, основывающуюся на баллах. Все вопросы иммиграции будут переданы из компетенции МВД Великобритании в новое ведомство.

Новое учреждение будет заниматься улучшением экономической ситуации.

Формально оно будет вмещать в себе министерство внешней торговли с министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Это ведомство будет отвечать за заключение торговых сделок с другими странами после Brexit.