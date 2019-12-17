Протесты во Франции: премьер "абсолютно решительно настроен" довести реформу до конца

Новости мира:Премьер Франции намерен реализовать пенсионную реформу, несмотря на протесты.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник заявил, что по-прежнему решительно настроен на реализацию пенсионной реформы, которая вызвала широкую волну недовольства французов.

"Я абсолютно решительно настроен. Я полон решимости создать общую пенсионную систему (упразднить категории льгот для представителей определенных профессий - ред.)", - приводят французские СМИ слова премьера.

Его заявление прозвучало на фоне проходящих во вторник масштабных демонстраций и забастовок. Профсоюзы, представляющие работников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов, недовольны пенсионной реформой, в результате которой они могут лишиться ряда привилегий.

В Париже во вторник закрыты все линии метро, кроме двух. С перебоями работает наземный общественный транспорт, движение осуществляют лишь 20% пригородных поездов.

Кроме того, не работают более половины школ, так как учителя также принимают участие в забастовке. Закрыты и многие достопримечательности, в том числе Эйфелева башня, Версальский дворец и музей Пикассо.

Помимо Парижа, акции протеста проходят и в других городах - например, в Лионе, Нанте, Лилле, Бордо, Марселе.

Протесты против проекта реформы продолжаются во Франции с начала декабря.

Ранее Филипп также заявлял, что не намерен отказываться от реализации проекта пенсионной реформы. При этом он отмечал, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.