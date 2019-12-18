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В ЕС назвали страну с наибольшим количеством "долгосрочных" украинских мигрантов

В ЕС назвали страну с наибольшим количеством "долгосрочных" украинских мигрантов
15:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Наибольшее количество украинцев с видом на жительство, продолжительностью год и более, среди всех стран ЕС зафиксировано в Италии.

В Италии больше всего среди стран ЕС мигрантов из Украины, которые по состоянию на 31 декабря 2018 года имели вид на жительство продолжительностью год и более. Об этом говорят данные Евростата.

Всего на 31 декабря 2018 года разрешения на проживание в странах ЕС и Шенгенской зоны продолжительностью один год и более имели 913 936 граждан Украины.

В Италии долгосрочные разрешения имели 230 тысяч украинцев, в Польше - 157 тысяч, Чехии - 129 тысяч, Германии - 116 тысяч, Испании - 91 тысяча, Португалии - 28 тысяч, Венгрии - 24 тысяч, Словакии – 21 тысяча, Греции - 19 тысяч. Меньше всего таких разрешений украинцы получали в Лихтенштейне (51) и Исландии (152).

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Преимущественно долгосрочные разрешения Италия выдала украинцам с целью оплачиваемой деятельности и по семейным причинам, что составило более 90% от общего количества.

В то же время на конец 2018 года больше всего разрешений на проживание продолжительностью от 6 до 11 месяцев граждане Украины имели в Польше – 239 тысяч. Из них 30 тысяч были выданы с целью образования, 158 тысяч - оплачиваемой деятельности, еще 50 тысяч - по другим причинам.

В Германии таких разрешений было выдано более 4000 украинцам, в Италии - почти 3000, Австрии - 2,7 тысячи и Чехии - 2000.

Напомним, в правительстве 18 декабря заявили, что с 2010 года за границей осталось почти 4 миллиона украинцев.

Напомним, большинство иностранной рабочей силы прибывает в Финляндию из Украины. По данным Иммиграционной службы, за последние два года работники из Украины обошли эстонцев, которые долгое время занимали первую позицию.

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Италия, Европа, Украины, Евростат.
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