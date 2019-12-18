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Меркель о "Северном Потоке 2": Не вижу других возможностей, чем переговоры со США

Меркель о "Северном Потоке 2": Не вижу других возможностей, чем переговоры со США
17:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Германия пока не рассматривает ответные меры на санкции США против "Nord Stream 2".

Немецкое правительство пока не рассматривает ответные меры на возможные санкции США против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода Nord Stream 2.

Об этом, в частности, заявила канцлер Ангела Меркель в Бундестаге.

"Не вижу других возможностей, чем переговоры со США", - сказала Меркель, отвечая на вопрос депутата, будут ли контрмеры.

Она также назвала как следующие шаги переговоры относительно транзита по территории Украины российского газа.

Меркель подчеркнула, что "Германия против экстерриториальных санкций".

В то же время, ее пресс-секретарь и официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине "приняли во внимание" принятие Сенатом США оборонного бюджета, в котором прописаны санкции. Он также предостерег от спекуляций, пока документ не подписал президент США Дональд Трамп.

Зайберт также отметил, что позиция "невосприятия" постоянно озвучивается американским партнерам.

Представитель канцлера также заявил, что этот проект "не является проектом правительства".

Как сообщалось, трехсторонние переговоры относительно продления транзита российского газа через территорию Украины состоятся 19 декабря в Берлине.

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Все по теме:

Ангела Меркель, США, Санкции, Дональд Трамп, Северный поток-2.
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